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Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО: кто его заменил

Вторник 26 марта 2024 15:41
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Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО: кто его заменил Фото: Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

"Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

При этом новым секретарем СНБО стал Александр Литвиненко.

"Назначить Литвиненко Александра Валерьевича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №188/2024.

До этого Зеленский уволил Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки.

Алексей Данилов

Окончил Луганский государственный педагогический университет им. Т. Шевченко по специальности историк, Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля, по специальности магистр менеджмента и Луганский институт внутренних дел МВД Украины, по специальности юрист.

В 1994 - 1997 годах был городским головой Луганска, а 2005 - 2006 годах был назначен главой Луганской ОГА, заместителем директора Европейского института интеграции и развития.

Данилов был тринадцатым секретарем СНБО Украины и занимал эту должность с 3 октября 2019 года.

Александр Литвиненко

В 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания; в 2009 году - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение"; в 1994 году - Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ по специальности "прикладная математика".

Литвиненко возглавил Службу внешней разведки с 23 июля 2021 года. До этого, с 4 апреля 2014 года по 13 августа 2019 года, был заместителем секретаря СНБО.

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