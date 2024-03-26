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Финляндия и Швеция выступили за ужесточение санкций ЕС против РФ и Беларуси

Вторник 26 марта 2024 18:36
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Финляндия и Швеция выступили за ужесточение санкций ЕС против РФ и Беларуси Архивное фото: Финляндия и Швецией выступили за ужесточение санкций ЕС против РФ и Беларуси (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейскому союзу следует усилить санкции против России. Также ограничения необходимо вводить и в отношении Белоруссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем и его финская коллега Элина Валтонен сегодня выступили за усиление Евросоюзом санкций против России после смерти политика Алексея Навального.

Также дипломаты отметили важность санкций, когда речь идет о подрыве возможностей России по ведению войны против Украины.

Отдельно главы МИД двух стран заявили, что против Беларуси необходимо установить режим санкций в связи с ее поддержкой России в войне против Украины.

Санкции против РФ

США, Евросоюз, Британия и другие страны постоянно вводят новые ограничения против РФ за ее агрессию против Украины и другую вредную деятельность. Недавно Европейский Союз продлил действие санкций, введенных против РФ за войну в Украине.

Также ЕС готовится ввести пошлину на импорт зерна из России и Беларуси. Это станет первым ограничением продовольственных товаров после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

Страны Балтии, а также Чехия предложили ЕС запретить импорт черных металлов, медных и алюминиевых отходов и лома из России. Москва использует доходы от этого импорта для финансирования своей войны против Украины.

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