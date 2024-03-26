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Теплая погода входит в Украину. Синоптик дала прогноз на завтра

Украина, Вторник 26 марта 2024 15:48
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Теплая погода входит в Украину. Синоптик дала прогноз на завтра Фото: синоптик дала прогноз на 27 марта в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Теплая погода начинает наконец-то заходить в Украину. Уже завтра, 27 марта, будет до +15 градусов. А в течение недели прогреется до +20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Уже завтра ожидается днем +10...+15 градусов, а в течение недели температура воздуха поднимется до +15...+20 градусов. В среду будет преобладать антициклональный (без осадков - ред.) характер погоды", - констатировала она.

По словам синоптика, хотя Украина и будет окружена отовсюду дождевыми циклонами и фронтами, антициклон Niklas не пропустит осадки.

"Во всех областях Украины будет преобладать сухая, даже солнечная погода", - констатировала Диденко.

Штормовой ветер

Завтра в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях порывы юго-восточного и южного ветра будут достигать штормовых 15-22 м/с.

Погода в Киеве и в ближайшие дни

В Киеве 26 марта предполагается сухая, малооблачная погода. В ближайшую ночь будет холодно, +1...+3 градуса, завтра днем потеплеет до +10...+12 градусов.

"А в дальнейшем уже начнется настоящий температурный рахат-лукум, к концу недели воздух прогреется до +17...+20 градусов!" - констатировала синоптик.

Погода в апреле 2024 в Украине

В начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха станет постепенно расти и будет достаточно тепло. Однако в начале второй декады ожидается несколько дней похолодания и дожди. В частности, средняя месячная температура в апреле 2024 года прогнозируется +8...+13 градусов, в Карпатах +6...+7 градусов, что близко к норме. В большинстве западных, Винницкой и Одесской областях на 1-1,5 градусов выше нормы.

В целом погода весной 2024 в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей, еще возможен мокрый снег и заморозки.

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