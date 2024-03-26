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НБУ снова поднял официальный курс доллара до максимума

Украина, Вторник 26 марта 2024 15:44
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НБУ снова поднял официальный курс доллара до максимума Фото: курс доллара вырос на 12 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал до исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 27 марта 2024 года установлен на таком уровне: 39,343 гривен за 1 доллар (+0,1132 грн).

Выше курс был 26 марта - 39,2298 гривен за 1 доллар.

НБУ снова поднял официальный курс доллара до максимума

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,6911 гривен за 1 евро (+0,2013 грн). Это также максимум. Выше курс был 26 марта - 42,4898.

НБУ снова поднял официальный курс доллара до максимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс к концу дня упал на 5 копеек до 39,20-39,26 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снова поднял официальный курс доллара до максимума

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 20 копеек до 39,40 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Как заявили в НБУ, положительные сдвиги в вопросах получения международной финансовой помощи должны способствовать сохранению устойчивости валютного рынка Украины.

В целом в марте-апреле Украина может получить более 10 млрд долларов. Это позволит нарастить объем международных резервов до нового рекордного уровня, что усилит способность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость и поддерживать умеренную инфляцию, добавили в центробанке.

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