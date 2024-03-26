В России "заочно арестовали" главу СБУ. Малюк ответил

Басманный суд Москвы заочно "отправил под стражу" главу Службы безопасности Украины, обвиняя его в "призывах к теракту". Сам Василий Малюк уже успел отреагировать на данное "решение" судопроизводства страны-агрессорки.

Что решил суд Москвы и как отреагировал на это глава СБУ, - в материале РБК-Украина .

Так, "судопроизводство" Москвы обвиняет Малыша по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Малюку Василию Васильевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - сообщила пресс-служба суда.

Как отмечают в СМИ, предварительно речь идет "об организации взрыва грузовика на Крымском мосту в 2022 году".

При этом считать срок в России хотят с момента экстрадиции Малюка в страну-агрессорку или его задержание на территории РФ.

Реакция Малыша

Сам глава СБУ отметил, что "решение об аресте от карманных судей" Кремля не стоит никакого внимания.

"Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд - на их хозяином Путлером. Делаем все, от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее", - подчеркнул он.