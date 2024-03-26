Украина получила транш от МВФ

Украина получила от Международного валютного фонда 880 млн долларов. Это третий транш финансовой поддержки в рамках программы расширенного финансирования EFF.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Средства помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность", - сообщил он.

Программа с МВФ

Напомним, соглашение Украины об EFF с доступом в размере 15,6 млрд долларов было одобрено 31 марта 2023 года. Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года. Ожидается, что МВФ предоставит Украине в 2024 году 5,4 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, 21 марта Совет директоров МВФ завершил третий пересмотр соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и одобрил выделение транша на сумму около 880 млн долларов.

Кроме того, Еврокомиссия 20 марта перечислила Украине первый транш финансирования в 4,5 млрд евро. Также 20 марта Украина получила 1,5 млрд. долларов от Канады.

Ранее в НБУ отмечали, что часть международной помощи Украине в марте-апреле на 10 млрд долларов окажется на валютном рынке и повлияет на ситуацию.