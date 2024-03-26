В МИД Польши заявили, что НАТО не исключает возможности сбития ракет России
В НАТО не исключают возможность сбития российских ракет, когда они подлетают в воздушное пространство стран-членов. В Альянсе очень серьезно воспринимают угрозы главы Кремля Владимира Путина.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, пишет РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Он признал, что рассматривается вопрос о сбитии ракет, летящих в сторону территории Североатлантического альянса.
"В рамках НАТО анализируются различные концепции, в частности, чтобы такие ракеты были сбиты, когда они находятся очень близко к границе НАТО - но это должно было происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий - тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты вне территории действия Договора (Альянса, - ред.)", - отметил дипломат.
По его словам, не может быть так, чтобы агрессор каждый раз навязывал какие-то правила, наоборот, он должен привыкнуть к тому, что сторона НАТО, сторона демократических стран, ЕС начнут задавать определенный тон, когда речь идет о разрешении конфликта в Украине.
"Мы очень серьезно воспринимаем угрозы Путина. Он показал, что способен на все. Чего она (Россия, - ред.) достигла, кроме сотен тысяч раненых и погибших с обеих сторон, это то, что Швеция и Финляндия присоединились к НАТО. У нас еще один саммит НАТО в июле. Есть консолидация стран ЕС, реактивация Веймарского треугольника", - перечислил Шейна.
Инцидент с ракетой РФ во время обстрела Украины
Российская ракета залетела на территорию Польши во время удара по Украине 24 марта. Из-за этого там подняли в небо авиацию, в том числе авиацию НАТО. В воздушном пространстве Польши ракета РФ находилась 39 секунд.
При этом, позже в Польше заявили, что военные знали, что ракета, которая пролетела над Люблинщиной, вернется обратно в Украину. Кроме того, в Минобороны Польщи уточнили, что были готовы сбить ракету РФ, если бы она залетела вглубь территории страны, а не вернулась в воздушное пространство Украины.
При этом, 25 марта спикер польского Сейма Шимон Головня заявил, что инциденты с нарушением российскими ракетами воздушного пространства Польши могут повторяться и дальше. Он допустил эту возможность на фоне продолжающейся войны в Украине.
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