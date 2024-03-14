Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

В ISW написали о риске внезапного прорыва войск РФ на фронте, Нацбанк неожиданно снизил учетную ставку, а генсек НАТО Енс Столтенберг обратился с важным заявлением союзникам.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Рейды РДК и обстрел Белгорода

Российские добровольцы третьи сутки продолжают рейд в Курской и Белгородской областях. Продолжаются бои, РДК заявляет о продвижении и взятии в плен окупантов. Белгород оказался под мощным обстрелом, повстанцы призывают жителей уехать. Местные власти говорят, что уже есть погибшие и пострадавшие, но касательно эвакуации отмалчиваются.

Кроме того, РДК сообщил, что откроет гуманитарный коридор для эвакуации населения и российских военных из населенных пунктов Курской и Белгородской областей. Он будет действовать с 21:00 сегодняшнего дня до 7:00 15 марта.

Детальнее о том, что происходит в Белгородской и Курской областях - читайте в материале РБК-Украина.

ISW пишет о риске прорыва войск РФ

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) пишут, что дефицит боеприпасов и другого вооружения в Украине может сделать нынешнюю линию фронта более хрупкой, чем могут воспользоваться российские войска для внезапного прорыва.

Но военный эксперт Петр Черник в комментарии РБК-Украина отметил, что сейчас у врага нет такого потенциала, чтобы он мог воплотить "прорыв" в реальность. Подробнее об этом - в материале.

Удары по радиотехнической инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях

Россияне массированно ударили по теле- и радиоинфраструктуре в Сумской и Харьковской областях. Из-за этого есть перебои, а местами не работает радио- и телесигнал. Также фиксируются перебои с мобильной связью.

Сырский и Умеров на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым побывал на Запорожском направлении.

По словам главкома, враг продолжает атаковать в районах Работино и Вербового, "но без особого успеха". Кроме того, Сырский сообщил, что ВСУ запустили ротацию на передовой и заменили некоторые части, воюющие там уже давно.

Макрон и отправка войск в Украину

Французское издание Le Monde рассказало о том, как за несколько дней до резонансного заявления о возможности отправки западных войск в Украину Макрон рассказал гостям в Елисейском дворце о намерении "послать ребят" в Одессу.

Украина

Политика

Верховная Рада обратилась к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям, парламентским ассамблеям с призывом осудить проведение Россией так называемых президентских выборов на временно оккупированной территории Украины. За соответствующее постановление проголосовали сегодня на заседании 282 народных депутата.

Между тем, в Министерстве иностранных дел призвали украинцев в оккупации не участвовать в голосовании, а международное сообщество не отправлять наблюдателей.

Сыну Гринкевича продлили меру пресечения

Суд оставил Романа Гринкевича, являющегося фигурантом дела о поставках одежды для ВСУ, под стражей до 17 апреля. Однако ему уменьшили размер залога до 469 млн гривен.

НМТ-2024

С сегодняшнего дня в Украине стартовала регистрация на Национальный мультипредметный тест. Она продлится до 11 апреля. Основная сессия НМТ состоится с 14 мая по 25 июня.

Граница

Польские фермеры пропускают грузовики в Польшу только через пункт пропуска "Краковец". При этом КПП "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини" заблокированы. В очередях находится около 1050 грузовиков.

НБУ

Национальный банк Украины неожиданно снизил учетную ставку с 15% до 14,5% годовых с 15 марта 2024 года. Таким образом НБУ продолжил цикл снижения учетной ставки, начатый в июле прошлого года.

Цены

Потребительские цены в Украине будут расти умеренно в течение следующих нескольких месяцев, прогнозирует глава НБУ Андрей Пышный.

При этом инфляция, по его словам, усилится во втором полугодии, но не столь сильно, как ожидалось ранее.

Курс

Курс упал после достижения исторического максимума в преддверии. Официальный курс на 15 марта 2024 установлен на таком уровне: 38,6854 грн за 1 доллар (-0,1024 грн).

Погода

Завтра в большинстве регионов Украины ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. Прогнозируется незначительное потепление.

Мир

НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО должны быстро предоставить Украине дополнительную военную помощь во избежание "серьезной исторической ошибки", связанной с победой России на поле боя.

"Украинцам хватает мужества, им не хватает боеприпасов. Сейчас пришло время для союзников мобилизовать все резервы и выявить политическую волю, чтобы предоставить Украине все необходимое для этой борьбы… Было бы большой исторической ошибкой позволить Путину победить", - заявил Столтенберг.

США

Палата представителей США разблокирует законопроект о помощи Украине, но документ будет существенно отличаться от пакета внешней помощи в размере 95 млрд долларов, который Сенат принял в прошлом месяце, цитирует The Hill спикера Палаты Майка Джонсона.

ЕС

Европейский союз обсуждает способы поддержки оборонной промышленности. Это, как пишет Bloomberg, связано с войной РФ против Украины и конфликтом Израиля с ХАМАС.

Германия

В немецком Бундестаге снова провалили голосование о поставках немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus в Украину.

Британия

Члены кабинета министров Британии обсуждают возможность заменить премьер-министра Риши Сунака на посту главы правительства перед выборами в парламент.

Встреча Веймарского треугольника

Во время встречи Веймарского треугольника, которая состоится в Берлине завтра, 15 марта, в первую очередь будут обсуждаться вопросы помощи Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

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