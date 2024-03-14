Сырский в Запорожском направлении: ротация на передовой позволит стабилизировать обстановку

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл в Запорожскую область. Он продолжает работу в бригадах, которые держат оборону на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Продолжил работу в бригадах, которые держат оборону на Запорожском направлении. Оперативная обстановка в этом районе находится под нашим контролем", - заявил он.

Сырский отметил, что россияне продолжают атаковать позиции Сил обороны Украины в районах Работино, Вербово, но без особого успеха.

"Боевые действия характеризуются многочисленным применением дронов всех типов в сочетании с огнем артиллерии и минометов. При таких обстоятельствах ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою", - заявил он.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что в таких условиях надежную защиту украинских военнослужащих могут обеспечить только современные и мощные средства РЭБ, роль и значение которых постоянно растет.

"Противостояние дронов и РЭБ вышло на первый план и только тот, кто первый сможет добиться отрыва от противника в этом соревновании, будет иметь шанс на победу", - отметил он.

При этом он заявил, что несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, которые длительное время выполняют боевые задачи на переднем крае.

"Это позволит стабилизировать обстановку и положительно повлияет на морально-психологическое состояние наших воинов. В ходе работы принял все необходимые решения для повышения боевых возможностей наших бригад", - добавил Сырский.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 79 боевых столкновений. Враг атакует по трем направлениям в Донецкой области.

В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что позиционные бои продолжались на Купянском направлении и у Кременной, на Бахмутском направлении, в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, вблизи Работиного и у Крынок. Российские кафиры безрезультатно пытались совершить рейд на правый берег Херсонской области и немного продвинулись на Авдеевском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.