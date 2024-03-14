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Грузовики в Польшу могут проехать только через один пункт пропуска, - ГПСУ

Украина Польша, Четверг 14 марта 2024 10:13
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Грузовики в Польшу могут проехать только через один пункт пропуска, - ГПСУ Фото: польская блокада границы с Украиной (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Движение грузовиков в сторону Польши осуществляется только на пункте пропуска "Краковец". Заблокированными остаются "Ягодин", "Устилуг, "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Демченко отметил, что движение грузовиков происходит только в пункте пропуска "Краковец", который польские фермеры разблокировали с 8 по 9 марта.

"У нас была предварительная информация, что они планировали возобновить блокировку 13 марта, но в течение вчерашнего дня этого не произошло", - сообщил спикер ГПСУ.

Также он рассказал, что поляки на заблокированных ЧП пропускают некоторое количество грузовиков, в частности через "Шегини" за прошедшие сутки в Украину проехали 40 грузовиков.

В очереди на территории Польши в пяти заблокированных пунктах пропуска находится около 1050 грузовиков. В частности, в разблокированном ПП "Краковец" возможность проезда ожидает около 500 грузовых автомобилей.

В то же время легковые автомобили и автобусы не имеют осложнений с пересечением границы в обе стороны.

Ситуация на украинско-польской границе

Напомним, с конца прошлого года между Польшей и Украиной возникло обострение, когда польские фермеры и перевозчики блокировали границу.

В феврале протесты на польско-украинской границе ужесточились. Пункты пропуска блокируют фермеры, они несколько раз высыпали украинское зерно.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что якобы ведутся переговоры о временном закрытии границы для обмена товарами. В Украине же говорят, что не ведут таких переговоров.

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