НБУ неожиданно снизил учетную ставку

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 15,0% до 14,5% годовых с 15 марта 2024 года. Таким образом НБУ продолжил цикл снижения учетной ставки, начатый в июле прошлого года.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый на Youtube брифинг.

"Дальнейшее замедление инфляции, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, а также положительные сдвиги в вопросах получения внешней помощи позволяют ранее возобновить цикл смягчения процентной политики", - сказал он.

Изменение ставки

НБУ принял решение повысить учетную ставку с 10 до 25% в июне 2022 года. Такая ставка держалась до июля 2023 года, когда НБУ снизил ставку до 22%. В сентябре НБУ снизил ставку до 20%, в октябре – до 16%, в декабре – 15%.

В январе 2024 г. НБУ решил сохранить ставку на уровне 15%.

Ранее НБУ сообщал, что большинство членов Комитета по монетарной политике (КМП) видят пространство для снижения учетной ставки в 2024 году, однако он ограничен.

По их мнению, НБУ сможет вернуться к снижению учетной ставки во второй половине года, если макроэкономическая ситуация будет развиваться близко к базовому сценарию, а ритмичность международного финансирования возобновится.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в феврале 2024 года замедлился до 4,3%. Это минимальное значение с ноября 2020 года.

В январе НБУ улучшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года возрастут на 8,6%. Инфляция ускорится только во второй половине года, а раньше рост цен будет умеренным.

Учетная ставка

Отметим, учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Посредственно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, посредством которого НБУ влияет уровень инфляции, есть учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции за 9-18 месяцев.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, ставки по банковским кредитам в Украине в 2024 году могут снизиться после снижения учетной ставки НБУ в декабре 2023 года. В то же время ставки по депозитам, скорее всего, существенно не изменятся.