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Что будет с ценами в Украине: глава НБУ рассказал о тенденциях до конца года

Украина, Четверг 14 марта 2024 14:12
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Что будет с ценами в Украине: глава НБУ рассказал о тенденциях до конца года Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что потребительские цены будут расти умеренно в течение следующих нескольких месяцев. Инфляция усилится во втором полугодии, но не столь сильно, как ожидалось ранее.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый на Youtube брифинг.

По его словам, в начале 2024 инфляция замедлялась быстрее, чем ожидал НБУ.

"По оценкам НБУ, инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ± 1 п. п. в ближайшие месяцы и только умеренно ускорится во втором полугодии", – сказал он.

По его словам, постепенный рост доходов украинцев и повышенные расходы бизнеса в условиях войны будут подпитывать инфляционное давление.

"В то же время фиксация отдельных жилищно-коммунальных тарифов и монетарная политика НБУ, направленная на поддержание привлекательности гривневых активов и курсовой устойчивости, и дальше будут ограничивать рост потребительских цен", - добавил глава НБУ.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в феврале 2024 года замедлился до 4,3%. Это минимальное значение с ноября 2020 года.

В январе НБУ улучшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что потребительские цены по итогам 2024 года возрастут на 8,6%. Инфляция ускорится только во второй половине года, а раньше рост цен будет умеренным.

НБУ прогнозирует, что в 2025 году цены вырастут на 5,8%, в 2026 году – 5,0%.

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