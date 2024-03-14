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Рада просит Запад усилить санкции против Москвы из-за "выборов" на оккупированных территориях

Украина, Четверг 14 марта 2024 12:55
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Рада просит Запад усилить санкции против Москвы из-за "выборов" на оккупированных территориях Фото: Рада обратилась в парламенты мира (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада обратилась к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям, парламентским ассамблеям в связи с проведением Москвой "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, решение поддержали 282 депутата.

Проект постановления №11078 предусматривает призыв к иностранным странам

  • 1) осудить действия РФ по организации и проведению так называемых "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины;
  • 2) противодействовать попыткам РФ привлечь международных наблюдателей для легитимизации так называемых "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины;
  • 3) усилить санкционное давление на РФ и применить или усилить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении должностных лиц и граждан российской федерации, причастных к организации и проведению незаконных "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины;
  • 4) консолидировать усилия всех партнеров Украины для увеличения помощи Силам безопасности и обороны Украины путем предоставления необходимой военной помощи для усиления ее оборонных способностей и содействия восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы;
  • 5) активно участвовать в реализации Формулы мира президента Украины (Украинской формулы мира) и в учредительном Глобальном саммите мира.

Псевдовыборы на территории России

Напомним, Кремль на этой неделе проводит так называемые выборы президента РФ. Их проводят в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Выборы без выбора. Как Путин устроил себе новый срок и чего ждать после его "победы".

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