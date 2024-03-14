Бои третий день. Как продвигается рейд РДК в Белгородской и Курской областях (карта серых зон)

Третьи сутки в приграничных с Украиной районах РФ продолжается рейд российских добровольцев . Бои в Курской и Белгородской областях продолжаются и, как ожидается, сегодня в этих регионах начнется обстрел военных объектов оккупантов, поэтому призыв к местным срочно эвакуироваться остается актуальным.

При подготовке материала использовались заявление добровольца ЛСР Алексея Барановского, Telegram-каналы легиона "Свобода России", "Сибирского батальона", "Русского добровольческого корпуса", а также Telegram-канал Baza, Telegram-канал ASTRA и Mash.

Детальнее о том, что происходит в Белгородской и Курской областях - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что известно на этот момент (информация обновляется):

(11:51). Легион "Свобода России" показал уничтожение двух складов из БК в Теткино

"Пока путинская армия уничтожает гражданские дома, артиллеристы Легиона филигранно уничтожили сразу 2 состава БК путинских войск в Теткино", - говорится в описаниях под видео.

(11:10). РосСМИ сообщают о якобы трех пострадавших из-за обстрелов Белгорода.

(10:53). В Белгородской области объявлена ракетная опасность. В сети сообщают об обстреле Белгорода, очевидцы публикуют в сети кадры, где заметно густой дым.

Где идут бои

По состоянию на сегодняшнее утро сообщалось о боях в районе села Сподарюшино Белгородской области. Прокремлевский Telegram-канал Mash писал, что так называемая ДРГ, которую ресурс называет "украинской", подошла со стороны украинского села Поповка. И там завязался бой. Российская армия якобы привлекла авиацию для отражения атаки. А так называемые росвоенкоры утверждают, что для атаки на Сподарюшино используется тяжелая техника.

Фото: в Белгородской области утром бой в районе села Сподарюшино (google.com/maps)

Кроме того, третьи сутки продолжаются бои за Теткино Курской области. Кроме того, в эфире телемарафона доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский высказал интересное предложение, которое, по его мнению, могло быть выдвинуто российскому диктатору Владимиру Путину. Он заявил, что добровольцы готовы отступить из Теткино, если кремлевский диктатор заберет оккупантов из украинского Мелитополя.

"Они уходят из Мелитополя, а мы возвращаем им Теткино. На мой взгляд, вполне хорошее соглашение будет", - сказал Барановский.

По его словам, ситуация в приграничных районах РФ "очень динамично развивается".

"Бои в окрестностях Теткино продолжаются. То есть и в Курской области по-прежнему напряженная ситуация, и в Белгородской идут бои. Наша специальная освободительная операция длится уже третьи сутки", - добавляет Барановский.

Карта серых зон

Интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине DeepStateMap, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны также изобразила так называемые серые зоны в Белгородской и Курской области. Они занимают почти 42 кв. км. А именно:

Теткино (Курская область) - 11,29 кв. км;

Глотовое/Козинка (Белгородская область) - 14,88 кв. км;

Лозовая Рудка (Белгородская область) - 0,34 кв. км;

Нехотеевка (Белгородская область) - 1,57 кв. км;

Новая Таволжанка (Белгородская область) - 13,72 кв. км.

Фото: "серые зоны" в Белгородской и Курской областях (DeepStateMap)

Обстрелы продолжаются

С самого утра Белгород и населенные пункты в области находятся под обстрелом. В сети публикуют кадры горящего автомобиля, якобы попавшего под удар. В РДК в свою очередь заявляют, что в обстрелянной машине погиб военный росармии - Голышкин Дмитрий Алексеевич (военная часть 31135).

Местные власти же сообщили о 4 пострадавших, а Минобороны РФ отчитывается, что российская ПВО якобы сбила 8 воздушных целей над Белгородской областью. При том что местные слышат мощные взрывы и продолжают жаловаться на обстрелы.

Об эвакуации

После вчерашнего предупреждения представители "Русского добровольческого корпуса" сегодня утром снова призвали жителей Белгородской и Курской областей эвакуироваться, поскольку готовятся удары по военным объектам оккупантов. В видеоролике, опубликованном в 09:14, военный говорит, что "обстрел начнется через 1,5 часа".

"Ваше руководство не приняло никаких мер по вашей защите или эвакуации, а обстрел мирных городов и сел Украины продолжается по-прежнему! Мы вынуждены открыть ответный огонь по военным объектам в приграничных регионах! Немедленно эвакуируйтесь!" - говорится в заявлении.

Дойдут ли добровольцы до Москвы?

Отметим, что в легионе "Свобода России" заявили, что собираются пойти на Москву. Однако сразу заметили, что это цель нескольких месяцев.

"(Дойти до Москвы - ред.) - это план максимум. И это очевидно задача не на сегодняшний день и даже, наверное, не на завтрашний. Просто стоит задача освобождения России от Путина. Не "покусать" режим, не нанести ему вреда". "Это промежуточная цель. В конце концов, конечно, задача состоит в том, чтобы завалить этот режим Владимира Путина, когда мы дорастем до соответствующей численности и когда в России сложится благоприятная ситуация", - пояснил сегодня представитель ЛСР Барановский.

Он отметил, что сейчас российские добровольцы могут производить лишь ограниченные военные операции. Но и они довольно болезненно отражаются в ситуации в России. А дальше, бойцы обещают, что "будет больше".

Больше деталей о массированных атаках дронов, очередном рейде российских добровольцев в РФ, основных целях и возможных последствиях - читайте в материале РБК-Украина "Под носом у Кремля. Как атаки дронов и прорыв границы переносят войну на территорию РФ".

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