ISW пишет о риске прорыва РФ на фронте. Эксперт объяснил, почему это не так

Аналитики ISW пишут, что дефицит боеприпасов и другого вооружения в Украине может сделать нынешнюю линию фронта "более хрупкой", чем могут воспользоваться российские войска для "внезапного прорыва". Но пока у врага нет такого потенциала, чтобы он мог воплотить это в реальность.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военный эксперт Петр Черник.

Что написали в ISW

В свежем обзоре аналитики американского Института изучения войны (ISW) написали, что Украина якобы предоставляет приоритет секторам, наиболее угрожающим из-за интенсивных российских наступательных операций. И якобы это "может создать уязвимые участки в других местах".

Аналитики предполагают, что оккупанты могут воспользоваться этим, "осуществив внезапное и неожиданное продвижение вперед". Но в то же время отмечают - это может случиться при условии, если поставки оружия украинским Силам обороны в дальнейшем будут сокращаться.

"Сохранение Россией инициативы на всем театре боевых действий увеличивает риски такого развития событий, позволяя российскому военному командованию практически по своему усмотрению увеличивать или уменьшать масштабы операций в любой точке линии фронта", - считают в ISW.

Что об этом говорит эксперт

Военный эксперт Петр Черник в комментарии РБК-Украина отметил, что на данный момент у оккупационных войск "нет за счет кого и чего совершить прорыв на тех или иных участках фронта". Если бы у них этот потенциал был, то они бы давно его уже применили.

"Россияне могут замещать в сутки 1000-1200 человек, больше не могут. И пока Путин не будет переназначен на посту президента и не будет привлечена концепция "вставай, страна огромная", я не понимаю как удастся что-то прорывать по-настоящему", - сказал Черник.

Он объясняет, настоящее прорывание - это когда есть продвижение в одной точке по хотя бы ширине где-то 3 км, а по глубине 5 км.

"Это оперативные показатели работы механизированного полка. Ничего подобного на эту минуту не наблюдается. Давит ли противник? Давит. Имеет ли локальные успехи? Имеет. Но после Авдеевки больших успехов у него по большому счету нет. Это однозначно", - подчеркнул Черник.

По мнению эксперта, подобные месседжи в изданиях по "опасности внезапного прорыва российских войск" - это давление на сознание собственного населения. А в первую очередь - истеблишмента.

"И это правильно. Ведь решения принимают люди под действием самых разных информационных факторов. Вот и все", - считает Черник.

На уточняющий вопрос, можно ли утверждать, что Россия сохраняет инициативу на всем театре боевых действий, как об этом пишут в ISW, он сказал:

"Если они (аналитики ISW - ред.) вкладывают в эти слова именно то, что российские войска находятся в состоянии атакующей стороны, то да. Но инициатива - это когда есть развитие успеха в части продвижения по территории. Вот это настоящая инициатива, а такого (у россиян - ред.) точно нет".

Кратко о ситуации на фронте

Как писало РБК-Украина ранее, Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции и отражают штурмы российских подразделений по нескольким направлениям. Оперативная обстановка на востоке и юге остается сложной. В общей сложности, по информации Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 79 боевых столкновений.

В то же время, согласно свежему сведению разведки Британии, войска РФ концентрируют операции к западу от Авдеевки и Марьинки Донецкой области. На эти направления приходится 60% зафиксированных российских атак за последние четыре недели.

При этом на Запорожском направлении, несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, долгое время выполняющих боевые задания на переднем крае.