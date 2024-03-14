Макрон рассказывал о намерении "отправить ребят" в Одессу в ближайший год, - Le Monde

Французский президент Эмануэль Макрон предполагал отправку войск в Одессу в ближайшем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

По данным издания, 21 февраля этого года Макрон заявил, что из-за напряженной ситуации в войне России против Украины Франции придется отправить военных в Украину.

"В любом случае, в ближайшем году мне придется отправить часть своих людей в Одессу", - сказал глава Франции.

Уже 26 февраля Макрон ответил на вопрос из приемной на Елисейских полях о возможности введения западных войск в Украину.

"Ничего нельзя исключать как само собой разумеющееся", - ответил президент.

Отправление иностранных войск в Украину

Напомним, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Однако консенсуса в тот момент не было.

Позже Макрон уточнил, что войска Франции могут отправиться в Украину в случае повторного наступления российских войск в Киев или Одессу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. При этом есть страны, готовые рассмотреть такую возможность, в частности, Литва, Латвия и Эстония.

Кая Каллас поддержала идею Макрона и заявила, что готовность отправить войска в Украину – это сигнал для российского диктатора Владимира Путина.

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