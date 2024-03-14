Сунака могут снять с должности перед выборами в парламент, - Bloomberg

Члены кабинета министров Великобритании обсуждают возможность заменить премьер-министра Риши Сунака на посту главы правительства страны перед выборами в парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, в последние дни министры кабинета провели частные дискуссии, исследуя возможность того, что партия может быть вынуждена заменить Сунака до выборов в Великобритании, которые состоятся в этом году.

Вопрос заключается в том, поможет ли временный лидер сдержать всплеск оппозиционной Лейбористской партии, которого многие опасаются.

Риши Сунак получил поддержку подавляющего большинства консервативных политиков, которые были убеждены, что другая смена лидера нанесет гораздо больший политический ущерб, чем его сохранение.

Катализатором переговоров стал ряд политических махинаций, которые, казалось, разоблачили неспособность Сунака принимать быстрые политические решения, включая обнародование новых обещаний снижения налогов и споры о расистских высказываниях.

Издание отмечает, что министры, участвующие в переговорах, продолжают поддерживать Сунака и не хотят смены руководства сейчас.

Похоже, что ни один соперник не имеет достаточной поддержки, чтобы бросить вызов, что подкрепляет надежды союзников, что премьер-министр продержится до выборов, которые, по его словам, вероятно состоятся во второй половине 2024 года.

Что известно о Риши Сунаке

42-летний Риши Сунак стал самым молодым премьер-министром Великобритании за более чем 200 лет. Он сменил на этом посту Лиз Трасс, которая пробыла на посту менее двух месяцев - это самый короткий срок в британской истории.

Сунак неоднократно подтверждал поддержку Украине. За время пребывания в должности между странами в частности было подписано соглашение о гарантиях безопасности.

Это было первое двустороннее соглашение в рамках декларации о поддержке Украины, принятой во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и государствами, которые к ним присоединились.

Документ состоит из 9 частей и предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки, а его срок действия - десять лет с возможностью продления. Более подробно о том, что именно предусматривают британские гарантии безопасности - писало РБК-Украина в отдельном материале.

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