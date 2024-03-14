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Встреча Веймарского треугольника в Берлине будет посвящена помощи Украине, - Шольц

Четверг 14 марта 2024 10:39
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Встреча Веймарского треугольника в Берлине будет посвящена помощи Украине, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Встреча Веймарского треугольника в Берлине, которая состоится в пятницу, будет посвящена в первую очередь помощи Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.

"Хорошо, что мы собираемся вместе в Веймарском треугольнике в это время", - заявил он.

Шольц добавил, что для трех стран ЕС важно собраться вместе хотя бы потому, что Россия ведет агрессивную войну против Украины.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы организовать как можно больше поддержки для Украины. Достаточно ли боеприпасов? Достаточно ли артиллерии? Достаточно ли противовоздушной обороны?" - заявил Шольц.

При этом канцлер еще раз опроверг впечатление о разрыве с Макроном.

"У нас с Эммануэлем Макроном очень хорошие личные отношения, я бы назвал их очень дружескими", - подчеркнул Шольц.

Веймарский треугольник

Это неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции, возникшее в 1991 году. В рамках группы проходят многочисленные встречи министров иностранных дел и глав государств. На саммитах не редко дискутируются вопросы относительно Украины.

Отметим, что несколько раз в разный период времени выдвигались инициативы по присоединению Украины к соответствующему союзу, и таким образом превращение "треугольника" в "четырехугольник".

Ранее издание Politico сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск отправятся в Берлин 15 марта, чтобы встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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