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Какая ситуация со связью, радио и ТВ в Сумской области: ответ ОВА

Четверг 14 марта 2024 16:10
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Какая ситуация со связью, радио и ТВ в Сумской области: ответ ОВА Фото: какая ситуация со связью, радио и ТВ в Сумской области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Сумской области восстановили мобильную связь, которая отсутствовала в результате вражеских ракетно-авиационных ударов по радиотехническим объектам региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской облгосадминистрации Владимира Артюха в эфире телемарафона.

По словам Артюха, что касается радио и телевидения (ТВ), во время консультаций с Офисом президента и правительством, были спланированы мероприятия, которые за несколько дней будут способствовать ликвидационным работам по эфирному вещанию.

"Что касается кабельного вещания, то мы перевели пользователей радио и телевещания на кабельное", - добавил председатель ОВА.

Также Артюх отметил, что информированию населения относительно воздушных тревог ничего не мешает.

Удар по радиотехническим объектам Сумской области

Сегодня, 14 марта, российские террористы нанесли ракетно-авиационные удары по радиотехническим объектам региона. Вследствие этого в области были временно недоступны украинские радио и телесигнал. В том же числе были перебои с мобильной связью.

Позже в ОВА сообщили о выводе из строя передатчиков телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце, а гражданских призвали не поддаваться панике и информационным провокациям врага.

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Российская Федерация Сумская область
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