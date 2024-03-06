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В РФ пожаловались на атаки дронов: под ударом аэродром, склад и нефтебаза

Россия, Среда 06 марта 2024 09:08
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В РФ пожаловались на атаки дронов: под ударом аэродром, склад и нефтебаза Фото: в РФ пожаловались на атаки дронов 6 марта (иллюстрация/24tv)
Автор: Наталия Гурковская

В России 6 марта пожаловались на атаки дронов сразу в трех областях. Под ударом аэродром, склад и нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Baza, 112, росСМИ.

Воронежская область

Так, по данным Baza, беспилотник ВСУ попытался атаковать военный аэродром "Балтимор" в Воронеже.

"БПЛА был сбит средствами ПВО в паре километров от аэродрома", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Telegram-канала, еще два дрона пытались атаковать нефтебазу в Аннинском муниципальном районе области.

"Первый - в 7 утра, а второй - через час. Обломки одного из них упали в резервуар, второй также рухнул на территории нефтебазы", - добавили в Baza.

Якобы, беспилотники также были уничтожены.

Курская область

Также БПЛА атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат им. А.В. Варичева в Железногорске Курской области.

"Беспилотник попал прямо резервуар с топливом на территории предприятия, сейчас пожарные пытаются ликвидировать возгорание", - уточнили в Telegram-канале 112.

Белгородская область

Кроме того, система ПВО, якобы, сбила украинский беспилотник около села Ближнее в Белгородской области.

Масштабные атаки дронов в России

В течение последних месяцев в РФ фиксируют большое количество пожаров и атак дронов, которые часто происходят как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, на военных объектах, заводах, нефтебазах.

В Белгородской области РФ прогремел взрыв 5 марта. Эпицентром взрыва, за которым последовал пожар, стала нефтебаза. Источник РБК-Украина в спецслужбах сообщил, что атаку на нефтебазу в Белгородской области организовало ГУР МО. По словам собеседника, удары были произведены дронами украинского производства.

Напомним, в феврале 2024 года в Москве произошел пожар на заводе "МиГ", который занимается полным обслуживанием - от конструирования до ремонта - одноименных истребителей-носителей "Кинжалов", участвующих в ударах по Украине.

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