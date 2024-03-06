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Польские протестующие забросали полицию брусчаткой и горящими файерами

Польша, Среда 06 марта 2024 16:22
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Польские протестующие забросали полицию брусчаткой и горящими файерами Фото: в варшаве проходит масштабный протест фермеров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Польские фермеры во время протестов начали бросать в правоохранителей брусчатку и горящие файеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

По данным правоохранителей, файеры и петарды были зажжены фермерами перед офисом премьер-министра Дональда Туска во время масштабной акции протеста, которая продолжается в столице Польша с самого утра.

Некоторые файеры, по данным правоохранителей, были брошены в сторону полиции и офисного здания премьер-министра. Толпа скандировала, чтобы к ним вышел премьер-министр Дональд Туск.

Кроме того, варшавская полиция сообщает, что протестующие фермеры забросали правоохранителей брусчаткой.

"В связи с физической агрессией некоторых протестующих на улице Вейской - по отношению к сотрудникам полиции - пришлось применить меры прямого принуждения" - сообщает столичная полиция.

Известно, что забастовки проходят не только в Варшаве, но и в других частях Польши.

Протесты фермеров по всей Европе

Напомним, в нескольких странах ЕС фермеры и аграрии устроили протесты. Они недовольны зеленым курсом Европейской комиссии и требуют уступок, как от ЕС, так и от своих правительств.

Во Франции и Польше протесты добились наибольших масштабов. Польские протестующие также потребовали ограничить импорт продукции из Украины. В среду, 6 марта, они провели многотысячную акцию протеста в центре Варшавы.

Кроме того, польские фермеры блокируют границу с Украиной, как выезд, так и въезд грузовиков.

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