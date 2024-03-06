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Швеция в ближайшее время официально станет членом НАТО. В СМИ назвали дату

Среда 06 марта 2024 12:51
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Швеция в ближайшее время официально станет членом НАТО. В СМИ назвали дату Фото: Швеция в ближайшее время официально станет членом НАТО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В понедельник, 11 марта, флаг Швеции будет поднят над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. Это будет означать начало процесса приобретения членства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведское издание TV4 Nyheterna.

Согласно данным издания, в столицу Бельгии, Брюссель, прибудут:

  • премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон;
  • главнокомандующий Вооруженных сил Швеции Микаэл Бюден;
  • другие высокопоставленные политики страны.

"Будут приглашены послы стран-членов НАТО и запланированы торжественные церемонии. Также состоятся пресс-конференции в связи с поднятием шведского флага", - добавляет издание.

Вступление Швеции в НАТО

В 2022 году, после полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, Швеция подала заявку на вступление в НАТО. Против этого решения выступили Турция и Венгрия. Позже, после ряда договоренностей, Анкара все же дала свое согласие.

Долгое время Венгрия оставалась последней страной, которая не ратифицировала заявку, что было последним препятствием для Стокгольма.

26 февраля парламент Венгрии все же ратифицировал заявку Швеции на вступление в Альянс, а уже 5 марта новоизбранный президент Тамаш Шуек подписал документ.

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