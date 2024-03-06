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Официальный курс доллара снизился после трехдневного роста

Украина, Среда 06 марта 2024 15:48
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Официальный курс доллара снизился после трехдневного роста Фото: курс доллара упал на 13 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар подешевел после роста в течение трех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 7 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,2664 гривен за 1 доллар (-0,1279 грн).

Официальный курс доллара снизился после трехдневного роста

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,5918 гривен за 1 евро (-0,0545 грн).

Официальный курс доллара снизился после трехдневного роста

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 19 копеек до 38,22-38,23 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс доллара снизился после трехдневного роста

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 38,60 грн/доллар.

Изменения курса

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в феврале 2024 года упал на 0,6% до 38,34 гривен за доллар.

Данные НБУ свидетельствуют, что курс находится на уровне марта прошлого года.

Напомним, средний курс продаж наличного доллара в Украине за 2023 год упал на 5,9% до 37,83 гривен. Курс доллара упал после роста в течение 2022 года на 47,7% - с 27,21 до 40,19 грн/доллар.

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