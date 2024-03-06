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Украина и Греция начали подготовку соглашения по гарантиям безопасности

Среда 06 марта 2024 17:41
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Украина и Греция начали подготовку соглашения по гарантиям безопасности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина и Греция начали подготовку двустороннего соглашения о гарантиях безопасности и нашего сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

"Я рад сказать, что мы с Грецией начали подготовку двустороннего соглашения по гарантиям безопасности и нашему сотрудничеству. Я надеюсь, что вскоре наши команды подготовят соглашение для подписания. Мы должны зафиксировать в нем достигнутый уровень сотрудничества на этот год и на последующие", - заявил президент.

Гарантии безопасности для Украины

На Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре говорится не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.

Среди стран, которые подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:

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