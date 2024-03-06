Уничтожение корабля "Сергей Котов": в ГУР уточнили потери россиян

В результате уничтожения российского корабля "Сергей Котов" 27 членов экипажа получили ранения. Также есть и погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины.

"По уточненной информации, по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести", - пишет пресс-служба разведки.

Согласно предварительным данным, 7 российских моряков погибли.

В разведке добавляют, что информация о потерях россиян и в дальнейшем уточняется.

Атака на корабль России "Сергей Котов"

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО "Group 13" недалеко от Керченского пролива нанесло удар по патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". В результате атаки морскими дронами "Magura V5" корабль получил повреждение корма, правого и левого бортов.

Как рассказали источники в спецслужбах, на борту уничтоженного российского корабля "Сергей Котов" был вертолет, вероятно, Ка-27.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, для врага уже нет безопасных гаваней в Черном море. Не будет и безопасного пространства в небе.