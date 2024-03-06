Кэмерон готов дать Украине заем на сумму замороженных в Британии российских активов

Лондон готов предоставить Украине заем на суму замороженных активов российского центрального банка в Великобритании на том основании, что Россия будет вынуждена выплатить Украине репарации по окончании войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Существует возможность использовать что-то вроде синдицированного кредита или облигаций, которые эффективно используют замороженные российские активы в качестве гарантии, чтобы передать эти деньги украинцам, зная, что мы вернем их, когда Россия выплатит репарации. Возможно, это лучший способ сделать это", - сказал он.

Кэмерон отметил, что Лондон стремится к максимальному единству в G7 и с ЕС в этом вопросе. "Но если мы не сможем этого добиться, я думаю, нам придется двигаться вперед с союзниками, которые хотят предпринять это действие", - добавил министр.

Кэмерон сказал, что он не думает, что план облигаций каким-либо образом подорвет репутацию лондонского Сити.

План Кэмерона

Как отмечает The Guardian, Кэмерон впервые так подробно говорит об этом предложении, что, вероятно, подчеркивает политическую поддержку, которую этот план имеет в США, но не в ЕС.

Этот план будет особенно полезен для Украины, если Конгресс США продолжит блокировать предоставление помощи Украине, поскольку он предоставит Украине новый источник средств для закупки вооружений и финансирования ее бюджетного дефицита.

В "Большой семерке" уже больше года ведутся дебаты о том, можно ли конфисковать активы российского центрального банка, замороженные во время российского вторжения в Украину, не подрывая при этом доверия к международной финансовой системе.

По оценкам ЕС, активы центрального банка России на сумму около 260 млрд евро были размещены в виде ценных бумаг и денежных средств в юрисдикциях партнеров G7, ЕС и Австралии, причем более двух третей активов находится в ЕС. Считается, что Бельгия контролирует около 190 млрд активов, размещенных в Euroclear.

Минфин США, первоначально не желавший конфисковывать активы центрального банка РФ из-за предполагаемой неприкосновенности активов суверенного государства, с энтузиазмом воспринял идею облигаций. По оценкам, США располагают российскими активами на сумму от 40 до 60 млрд долларов, а Великобритания - ближе к 25 млрд фунтов, но официальная цифра не разглашается.

Сильная сторона предложения заключается в том, что арестованные активы будут считаться возвращенными в Россию после выплаты репараций. Слабость этого предложения заключается в том, что оно предполагает, что Украина одержит военную победу, а побежденная Москва будет готова выплатить репарации за ущерб, который она причинила Украине, что сейчас кажется трудно реализуемым, пишет The Guardian.

Использование российских активов

Напомним, после начала войны России против Украины страны Запада заморозили российские активы примерно в 280 млрд евро.

Львиная доля активов – по сути, ценных бумаг, которые инвестировал российский центробанк, - заморожена в депозитарии Euroclear, расположенном в Брюсселе, который получил от этих активов 3,25 млрд евро прибыли.

Еврокомиссия намерена предложить странам ЕС использовать будущую прибыль от российских активов для оборонной промышленности Украины.

По оценкам Всемирного банка, экономические потери Украины от российского вторжения составляют 499 млрд долларов.