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В Украину придет антициклон Jasper. Какая будет погода завтра

Украина, Среда 06 марта 2024 12:41
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В Украину придет антициклон Jasper. Какая будет погода завтра Фото: синоптик дала прогноз на 7 марта в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погоду завтра, 7 марта, в Украине будет определять антициклон Jasper. В частности, температура воздуха будет достаточно низкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Синоптическая ситуация в Украине 7 марта будет определяться антициклоном по имени Jasper, что означает преимущественно сухую погоду в большинстве областей", - рассказала она.

При этом, по данным синоптика, температура воздуха ожидается низкой.

"В ближайшую ночь от +2...-5, в течение дня -1...+5, в южной части+4...+9, на Закарпатье до +11 градусов", - добавила она.

В Киеве, как отметила Диденко, в четверг осадков не предполагается, ночью -2...-4, днем около 0.

Погода в ближайшее время

Холодная погода будет продолжаться, перейдет на следующую неделю. А потепление, как говорит синоптик, начнется после 16 марта.

Напомним, на этой неделе в Украине прогнозировали похолодание с ощутимым похолоданием. Прогнозируется понижение температуры на 6-10°. Причина - влияние холодного воздуха из северных регионов Европы. На севере Левобережья ночью возможно усиление морозов до 5-10°, а днем ожидается около 0°.

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