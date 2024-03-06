Зеленский об ударе по Одессе во время встречи с Мицотакисом: мы слышали и видели
Россияне сегодня, 6 марта, нанесли ракетный удар по Одессе. Это произошло во время визита президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакиса Мицотакиса, они видели взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Зеленского и Мицотакиса.
"Мы видели сегодня этот удар (по Одессе - ред.). Вы видите, с кем мы имеем дело. Им все равно куда бить. Я знаю, что были жертвы. Деталей не знаю, но знаю, что есть погибшие и раненые", - отметил глава государства.
По его словам, россияне ударили по Одессе во время визита международных гостей из Греции. Но оккупантам все равно - они или сошли с ума, или не контролируют свою армию.
Зеленский подчеркнул, что такие удары говорят о необходимости усилить защиту. В первую очередь это касается противовоздушной обороны.
Он рассказал, что Украина "усиливается понемногу, но медленее, чем хотелось бы".
В свою очередь премьер Греции рассказал, что Россия нанесла ракетный удар, когда он с Зеленским находился в порту Одессы.
"В конце визита (в порт - ред.) мы услышали сигнал воздушной тревоги и мощные взрывы рядом с нами. Это поразительный опыт, мы понимаем, что эта война касается всех и не жалует никого", - подчеркнул Мицотакис.
Слухи об ударе по колонне Зеленского
Напомним, сегодня, 6 марта, греческое издание Prototema написало о том, что колонна президента Украины Владимира Зеленского, которая находилась рядом с греческой делегацией во главе с премьером Кириакисом Мицотакисом, якобы подверглась ракетному удару в Одессе.
При этом один из греческих чиновников Ставрос Папаставру, который входил в состав греческой делегации, рассказал изданию, что "все впорядке".
Напомним, в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что с начала широкомасштабного вторжения РФ спецслужбы предупредили как минимум 5-6 покушения на его жизнь.
Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.