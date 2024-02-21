Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Авдеевка: последствия и причины

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что захват россиянами Авдеевки - это самый заметный признак изменения динамики войны. По его словам, России будет трудно добиться своей главной стратегической цели - захватить все восточные районы Донецкой и Луганской областей в этом году.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что России удалось захватить Авдеевку, заручившись поддержкой Ирана и Северной Кореи.

Минус еще один Су-34

Воздушные силы ВСУ сообщили, что сегодня украинские защитники сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Сроки поставок F-16

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что "никто точно не знает, когда в Украине будут F-16". Но Украина переходит на F-16 в экстренном порядке, а наши пилоты на этапе полетов с инструкторами.

Есть ли у РФ возможности для наступления

По мнению представителя ГУР Минобороны Андрея Скибицкого, у России нет ни войск, ни сил, ни средств, чтобы проводить мощную наступательную операцию на западном стратегическом направлении. Речь идет о Харькове, Сумах, Чернигове и Киеве.

Дополнительные ограничения в Сумской области

В Сумской области в пределах 5-километровой приграничной зоны решили ввести дополнительные ограничения для населения.

Украина

Индексация пенсий

В Украине планируется с 1 марта провести индексацию пенсий с коэффициентом 1,079. Минимальный размер повышения составит 100 гривен, максимальный - 1 577 гривен.

Последствия блокады границы Польшей

Эксперты в комментарии РБК-Украина рассказали, что из-за блокады польскими фермерами украинской границы может подорожать топливо. На АЗС уже фиксируют рост цен. Вместо этого цены на продукты, вероятно, останутся на том же уровне.

Президент Владимир Зеленский сегодня провел селектор по ситуации на границе, где обсудили следующие шаги Украины. По словам главы государства, "они будут очень быстро".

После этого Зеленский выступил с обращением к польскому народу, премьеру и президенту Польши. Глава государства сообщил, что поручил украинскому правительству отправиться на границу и предложил польским властям встретиться там.

Борьба с коррупцией

В САП рассказали, как продвигаются дела главы Верховного суда Всеволода Князева, "ПриватБанка" и олигарха Игоря Коломойского. Дело Князева в ближайшее время может быть направлено в суд, а по Коломойскому - дело пока на промежуточной стадии.

Смерть диссидента

Сегодня стало известно о смерти диссидента и Героя Украины Степана Хмары. Он был одним из тех, кто боролся за независимость Украины.

Экспортный коридор в обход Польши

Министр инфраструктуры Александр Кубраков анонсировал запуск альтернативного маршрута для продукции с добавленной стоимостью, чтобы обойти блокаду на польской границе. По его словам, товары будут транспортироваться баржами через Дунай.

Вступление в ЕС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговорная рамка по вступлению Украины в ЕС будет готова летом этого года.

Конференция военно-политического руководства

Спикер президента Сергей Никифоров анонсировал на 25 февраля конференцию военно-политического руководства. По его словам, это будет "честный разговор" о будущем Украины с участием топ-спикеров от власти. На конференции будет и Зеленский.

Зеленский встретился с фракцией

Зеленский впервые за два года встретился с фракцией "Слуга народа". По словам главы фракции Давида Арахамии, на встрече говорили о фронте, экономике, помощи партнеров, сохранении единства в обществе.

Мир

Иран передал ракеты России

Издание Reuters узнало, что Иран передал России свои баллистические ракеты, способные лететь на 700 километров. Россияне, по данным издания, получили около 400 баллистических ракет.

В ГУР в комментарии РБК-Украина заявили, что данная информация проверяется, а ситуация отслеживается.

Санкции ЕС

Послы стран Европейского союза приняли 13 пакет санкции против России ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине. В санкционные списки внесли еще около 200 человек и компаний. СМИ сообщают, что санкции, в частности, были введены против россиян и белорусов, причастных к депортации украинских детей.

Польша блокирует границу

Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска на границе с Украиной. В польском правительстве пригрозили новыми ограничениями на импорт продукции из Украины, если сторонам не удастся договориться.

Санкции Великобритании

Великобритания ввела санкции против руководителей исправительной колонии, в которой недавно скончался российский оппозиционер Алексей Навальный. Санкции были введены против шести человек.

США и помощь Украине

В Пентагоне заявили, что Украине придется сделать выбор по обороне некоторых населенных городов, если Конгресс США не поддержит выделение Украине 60 млрд долларов.