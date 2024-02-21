ua en ru
Ср, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шаги будут очень быстро. Зеленский провел селектор по блокаде границы с Польшей

Среда 21 февраля 2024 13:29
UA EN RU
Шаги будут очень быстро. Зеленский провел селектор по блокаде границы с Польшей Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский сегодня, 21 февраля, провел селектор. В частности, обсудили блокирование границы польскими фермерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Провел селектор. Сегодня, кроме ежедневных тем, - блокировка на польской границе", - сообщил он.

Заседание селектора состоялось с чиновниками. В частности, на нем были вице-премьер Ольга Стефанишина, министр закондоних дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр аграрной политики Николай Сольский.

Зеленский сообщил, что на селекторе подробно разобрали ситуацию и определили следующие шаги Украины. Они будут очень быстро.

"Либерализация торговли с Европейским союзом должна продолжаться, и я благодарен четкой позиции Европейской комиссии. Должно быть крепким и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым угрожает российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права ее пошатнуть", - отметил президент.

Зеленский добавил, что также на селекторе обсуждалась ситуация на фронте.

"Детальный доклад министра обороны Рустема Умерова по поставкам: боеприпасы, оружие, системы РЭБ, дроны. Детальный доклад Главкома Александра Сырского по ситуации по направлениям. Сводка ГУР МО и Службы внешней разведки", - заявил он

Президент отметил, что также чиновники обсудили ситуацию в регионах.

"Ликвидация последствий российских ударов, помощь людям, дальнейшее развитие многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях", - заявил Зеленский.

Ситуация на границе Украины и Польши

С ноября 2023 г. польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. В январе границу удалось разблокировать, когда польское правительство подписало соглашение с перевозчиками,

В феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

В польском правительстве угрожают, что могут ввести новые ограничения на импорт продукции из Украины, если не удастся договориться.

Детальнее о том, что происходит на польско-украинской границе - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Граница с Украиной Польша Война России против Украины
NEWS
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки
"У них нет сил". Буданов рассказал, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки
DAILY
Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Как спецподразделение ГУР освобождало Харьковщину. История командира из "Кракена"