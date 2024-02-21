Шаги будут очень быстро. Зеленский провел селектор по блокаде границы с Польшей

Президент Владимир Зеленский сегодня, 21 февраля, провел селектор. В частности, обсудили блокирование границы польскими фермерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.

"Провел селектор. Сегодня, кроме ежедневных тем, - блокировка на польской границе", - сообщил он.

Заседание селектора состоялось с чиновниками. В частности, на нем были вице-премьер Ольга Стефанишина, министр закондоних дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр аграрной политики Николай Сольский.

Зеленский сообщил, что на селекторе подробно разобрали ситуацию и определили следующие шаги Украины. Они будут очень быстро.

"Либерализация торговли с Европейским союзом должна продолжаться, и я благодарен четкой позиции Европейской комиссии. Должно быть крепким и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым угрожает российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права ее пошатнуть", - отметил президент.

Зеленский добавил, что также на селекторе обсуждалась ситуация на фронте.

"Детальный доклад министра обороны Рустема Умерова по поставкам: боеприпасы, оружие, системы РЭБ, дроны. Детальный доклад Главкома Александра Сырского по ситуации по направлениям. Сводка ГУР МО и Службы внешней разведки", - заявил он

Президент отметил, что также чиновники обсудили ситуацию в регионах.

"Ликвидация последствий российских ударов, помощь людям, дальнейшее развитие многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях", - заявил Зеленский.

Ситуация на границе Украины и Польши

С ноября 2023 г. польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. В январе границу удалось разблокировать, когда польское правительство подписало соглашение с перевозчиками,

В феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

В польском правительстве угрожают, что могут ввести новые ограничения на импорт продукции из Украины, если не удастся договориться.

Детальнее о том, что происходит на польско-украинской границе - читайте в материале РБК-Украина.

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