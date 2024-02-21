Украине придется сделать выбор. В Пентагоне описали сценарий, если не будет помощи США

В случае отсутствия помощи США на более чем 60 млрд евро, Украине предстоит выбрать, за какие населенные пункты ВСУ будут сражаться, учитывая имеющиеся ресурсы.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг .

"Послушайте, если мы не получим больше - если мы не получим необходимое финансирование от Сената - мы не сможем предоставить эти критически важные пакеты, и Украине придется сделать выбор и принять решение о том, какие города, какие поселки они могут удерживать с тем, что у них есть, и какие партнеры могут продолжать поставлять их", - сказала она.

При этом, по мнению Сингх, Авдеевка - это был стратегический вывод (войск, - ред.), который Украина предприняла, чтобы сохранить свою артиллерию и боеприпасы, хотя "есть и другие города, находящиеся под огнем, под угрозой".

"Я бы вас направила к украинцам. Я уверена, что они не собираются раскрывать вам свои боевые планы, но они определенно находятся на передовой, сражаясь каждый божий день за каждый дюйм территории. Но я не могу говорить о каждом конкретном городе", - констатировала она, отказавшись называть конкретные населенные пункты, которые могут оказаться под угрозой после вывода ВСУ из Авдеевки.

Блокировка законопроекта по помощи Украине в Сенате

Сенат США на голосовании 8 февраля заблокировал законопроект о выделении финансирования в поддержку Украины, Израиля и Тайваня и безопасности американской границы. По результатам голосования в Сенате в ночь на 8 февраля, 49 законодателей выступили "за" принятие инициативы, и 50 были "против". В общей сложности нужно было 60 голосов, чтобы началась работа по законодательной инициативе.

Напомним, республиканцы выдвинули условия демократам касательно одобрения помощи Украине на более 60 млрд евро. Речь идет о безопасности границы. Буквально недавно в Палате представителей США представили измененную версию пакета мер по оказанию помощи Украине и Израилю, а также обеспечению безопасности границ, который был представлен на прошлой неделе.

Отход ВСУ из Авдеевки

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, находившейся под угрозой оцепления врагом.

18 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

При этом, уже 19 февраля в отчете Института изучения войны отмечали, что ВСУ, вероятно, смогут создать новые оборонительные рубежи неподалеку от Авдеевки, что приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта российско-украинской войны.

При этом, по данным NYT, россияне продолжили свое наступление после "захвата" Авдеевки в Донецкой области. Сейчас наступление оккупантов разделилось на пять основных направлений, а а положение является самым опасным с начала войны.