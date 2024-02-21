В польском правительстве пригрозили новыми ограничениями на импорт продукции из Украины

В польском правительстве угрожают ввести новые ограничения на импорт украинской продукции, если Киев не согласится сотрудничать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака в эфире Polsat New.

Он отметил, что сегодня, 21 февраля, Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский проведут переговоры.

"Мяч на стороне Украины", - сказал заместитель польского министра, добавив, что если это не удастся договориться, польское правительство введет дальнейшие ограничения.

Колодзейчак считает, что протесты на границе с Украиной "свидетельствуют о масштабах недовольства в польских селах, вызванном плохой аграрной политикой на протяжении многих лет".

При этом представитель польского правительства в резкой форме прокомментировал заявление президента Украины по поводу блокады границы.

"Это также акция, ярко показывающая, что сегодня делает Украина. Я это четко говорю, я обратился к президенту Зеленскому: сосредоточьтесь на своей политике, у вас тоже есть проблемы в стране", - сказал Колодзейчак.

Ситуация на границе Украины и Польши

Напомним, с ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. В январе границу удалось разблокировать, когда польское правительство подписало соглашение с перевозчиками,

В феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Детальнее о том, что происходит на польско-украинской границе - читайте в материале РБК-Украина.