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В Сумской области установят дополнительные ограничения в приграничной зоне

Среда 21 февраля 2024 19:00
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В Сумской области установят дополнительные ограничения в приграничной зоне Фото: в Сумской области установят дополнительные ограничения в приграничной зоне (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

В Сумской области в пределах 5-километровой зоны от государственной границы вводят дополнительные ограничения особого режима.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

Дополнительные ограничения особого режима начнут действовать с 26 февраля.

Согласно приказу, в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы, запрещено:

  • свободный въезд (допуск), пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных со строительством, обустройством и содержанием инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, проведением аварийных, спасательных работ, оказанием экстренной медицинской помощи, реагированием на правонарушения, их предупреждением, раскрытием и расследованием;
  • проведение работ не связанных с выполнением задач в ходе подготовки и ведения операции (боевых действий) и охраны государственной границы.

Угроза враждебных ДРГ на севере

Российские оккупанты не оставляют попыток проникнуть территорию Черниговской и Сумской областей. Пограничники объясняли, что вражеские ДРГ пытаются обнаружить расположение военных, а также минировать территории.

Недавно в Черниговской области российская ДРГ расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина. В начале года в Сумской области погибли два человека из-за атаки диверсантов.

Украинские защитники отмечают, что вражеские диверсионные группы остаются большой угрозой как военным, так и гражданским.

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