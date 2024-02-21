Зеленский впервые за 2 года встретился с фракцией "Слуга народа". Арахамия раскрыл подробности
Сегодня, 21 февраля, украинский президент Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения провел встречу с фракцией "Слуга народа".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамию в Telegram.
Арахамия пояснил, что данная встреча была запланирована еще в конце прошлого года, однако график президента позволил провести ее только сейчас.
"Цель встречи - синхронизация всех наших усилий и усиление отдельных направлений работы. В этом нет ничего нового, такие стратегические сессии мы проводили каждый год и до полномасштабного вторжения", - пояснил глава фракции.
По словам Арахамии, во время встречи президент и члены фракции обсудили "самое главное для победы". В частности присутствующие обсудили:
- фронт,
- экономику,
- помощь партнеров,
- сохранение единства в обществе,
- задачи для парламента и депутатов по этим направлениям.
"Работы много. Но с начала полномасштабного вторжения парламент показал свою способность справляться с самыми сложными задачами. Будем держать этот темп до победы", - добавил Арахамия.
Напомним, мы писали, что в Офисе президента анонсировали конференцию военно-политического руководства. Она планируется в конце февраля.
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