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Иран передал России сотни баллистических ракет с дальностью до 700 км, - Reuters

Среда 21 февраля 2024 16:45
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Иран передал России сотни баллистических ракет с дальностью до 700 км, - Reuters Фото: Иран передал России сотни баллистических ракет с дальностью до 700 км (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран якобы предоставил российским оккупантам около 400 баллистических ракет. Они способны уничтожать цели на расстоянии до 700 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Три неназванных иранских источника рассказали изданию, что часть переданных ракет - из семейства баллистики малой дальности Fateh-110, в том числе Zolfaghar. Такая ракета способна уничтожать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.

Как рассказал один из иранских источников, поставки стартовали в начале января после того, как в конце прошлого года была заключена сделка на встречах между иранскими и российскими военными и представителями служб безопасности. Они проходили в Тегеране и Москве.

Еще один неназванный иранский военный чиновник уточнил, что уже состоялось по меньшей мере четыре поставки ракет. В ближайшее недели ожидается новая передача.

Другой чиновник заявил, что часть ракет была отправлена в Россию на корабле через Каспийское море, а часть - самолетом.

"Будут и другие поставки. Нет причин скрывать это. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем", - добавил он.

Американский чиновник сообщил Reuters, что Вашингтон видел свидетельства активного продвижения переговоров между Россией и Ираном, но пока нет никаких признаков того, что поставки состоялись.

Что предшествовало

Напомним, слухи о том, что Россия хочет получить иранские баллистические ракеты распространяли еще в прошлом году.

Информация появилась на фоне активных поставок российским оккупантам иранских дронов "Шахед". Последнее время солдаты РФ практически ежедневно используют такие беспилотники для ударов по Украине.

При этом в январе этого года издание WSJ написало о том, что переговоры между Россией и Ираном насчет дальнобойных ракет “активно продвигаются”. Журналисты допускали, что поставки могут начаться уже весной.

Более детально об иранских ракетах для России можете узнать в материале РБК-Украина.

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