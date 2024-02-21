Переговорная рамка по вступлению Украины в ЕС будет готова летом, - президент Еврокомиссии
Переговорная рамка по вступлению Украины в Европейский союз будет готова ориентировочно в начале лета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе.
"Мы делаем замечательный прогресс в отношении процесса скрининга. Это очень хорошо. И мы работаем над переговорными рамками. Мое лучшее предположение, что они не будут готовы перед европейскими выборами, а после них, потому что я вижу развитие различных переговорных позиций. Это потребует времени. Но я думаю, что где-то летом, в начале лета мы будем готовы", - заявила фон дер Ляйен.
Стоит добавить, что европейские выборы состоятся в начале июня.
Вступление Украины в ЕС
В декабре лидеры стран-членов Евросоюза во время саммита одобрили начало переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло, несмотря на угрозы Венгрии заблокировать такое решение.
Как рассказала недавно в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.
Также недавно Кабинет министров утвердил план мер по выполнению рекомендаций Европейской комиссии для начала переговоров по членству Украины в ЕС.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.