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Украина запускает экспорт продукции в обход Польши: Кубраков раскрыл детали

Среда 21 февраля 2024 18:06
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Украина запускает экспорт продукции в обход Польши: Кубраков раскрыл детали Фото: Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина в ближайшие дни запустит экспорт своей продукции через Дунай после того, как польские фермеры усилили блокаду границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова в эфире телемарафона.

Он рассказал, что главный экспортный путь Украины - по Черному морю - работает благодаря силам обороны. За январь этого года наша страна перевезла 6,7 млн тонн аграрной продукции по Черному морю и Дунаю. И только 370 тысяч тонн транзитом через Польшу. Это около 5% от общего количества.

По словам Кубракова, самый главный наш канал это Черное море и Дунайский кластер, наша страна планирует их развивать.

При этом он добавил, что продукция с добавленной стоимостью больше экспортировалась через сухопутные коридоры, в основном через Польшу.

"Что мы сейчас предлагаем? Мы в ближайшие дни запускаем через Дунай баржи с контейнерами в порты Румынии, в порт Констанцы. Первые два судна отправятся в ближайшие дни. Также ожидаем в ближайшие дни, что мы сможем вверх по течению Дуная поставлять на рынки Германии и Австрии продукцию наших производителей, минуя Польшу", - уточнил министр.

Блокада границы с Польшей

Напомним, вчера, 20 февраля, польские фермеры усилили блокаду границы с Украиной. В частности, они перекрыли не только трассы, но и железную дорогу.

Также фермеры в очередной раз устроили провокации - на этот раз они высыпали украинское зерно из поезда.

Правительство Польши анонсировало переговоры с протестующими 26 февраля, чтобы исправить ситуацию.

Более детально о блокаде - в материале РБК-Украина.

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Польша Румыния Дунай Граница с Украиной Александр Кубраков
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