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ВСУ снова сбили российский самолет

Украина, Среда 21 февраля 2024 08:04
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ВСУ снова сбили российский самолет Фото: ВСУ снова сбили российский самолет (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные сбили еще один российский самолет. Су-34 стал же седьмым вражеским бортом, сбитым в последнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"На этот раз могу сказать, что летчику Су-35 повезло - маневрировал и больше не рискует. А вот экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "вечного полета, братья". Есть хорошие результаты объективного контроля, чтобы никто не сомневался!" - написал он.

Сбитие самолетов РФ

За последние дни ВСУ уничтожили уже 7 самолетов россиян, включая этот. Так, 19 февраля в Мариуполе прогремели взрывы. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о падении самолета. Позже командующий Воздушных сил Николай Олещук подтвердил инцидент, рассказав, что ВСУ сбили еще два российских самолета на востоке. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти самолеты осуществляли удары КАБами по позициях украинских сил.

18 февраля ВСУ "приземлили" российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на востоке.

А 17 февраля стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. Они тоже были сбиты на восточном фронте.

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