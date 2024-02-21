Генсек НАТО оценил, почему россиянам удалось захватить Авдеевку

России удалось захватить Авдеевку, заручившись поддержкой Ирана и Северной Кореи. Также Москва мобилизовала больше сил и нарастила производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря Йенса Столтенберга в интервью "Радио Свобода".

По мнению Столтенберга, захват Авдеевки не повлияет существенно на фронт.

"Мы не верим, что тот факт, что украинские войска отступили из Авдеевки, сам по себе существенно изменит стратегическую ситуацию. В то же время это напоминает нам о том, что Россия готова пожертвовать многими солдатами ради незначительных территориальных достижений", - сказал он.

Генсек НАТО считает, чтто первые заметные военные успехи России за последние месяцы являются результатом сотрудничества с Ираном и КНДР, а также наращивания производства и мобилизации дополнительных сил.

"Это делает важным, чтобы союзники по НАТО оказывали военную поддержку, боеприпасы и другие виды помощи (Украине, - ред.). Но, конечно, также, чтобы Украина была способна получить необходимые силы и мобилизовать личный состав, необходимый для продолжения борьбы с российскими захватчиками", - добавил Столтенберг.

Увлечения Авдеевки

Украинские военные на прошлой неделе вышли из Авдеевки, заняв более выгодные позиции. Известно, что некоторое количество украинских бойцов попали в плен во время выхода сил.

Российские захватчики пытались захватить Авдеевку с осени 2023 года. В феврале ситуация на этом направлении стала критической. Бойцов Третьей штурмовой бригады передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что обрушение Авдеевского фронта маловероятно. Тем временем украинские военные сообщают, что россияне атакуют в районе населенного пункта Ласточкино к западу от Авдеевки.