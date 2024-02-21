Блокада границы с Польшей. Ждать ли подорожания продуктов в Украине и как это ударит по Европе

Блокада польскими фермерами границы вредит Украине, Польше и Европе. В то же время, Украина полностью обеспечивает себя продуктами, поэтому ценовых изменений не ожидается.

"От блокады польской границы страдают обе стороны. Польша начинает терять свои позиции транспортного и транзитного хаба, - логистические цепочки, в случае определенных проблем, переориентируются, а товаропоток направляется по другим направлениям. Польские потребители теряют доступ к качественной и более дешевой продукции, европейские переработчики теряют качественное сырье, которое отразится на стоимости готовой продукции", - сказал Хоменко.

По его словам, в краткосрочной перспективе резкого дефицита товаров и сырья из Украины ощущаться не будет, однако если это все затянется и польские чиновники не смогут урегулировать ситуацию на границе, отсутствие сырья из Украины станет более ощутимым.

В то же время польские чиновники уже подтвердили, что украинское зерно, из-за которого протестующие блокируют границу, не остается в Польше, а следует транзитом дальше. "Поэтому очевидно, что главная проблема именно в конкуренции на европейских рынках", - считает эксперт.

Если смотреть более широко на блокировку границы, то следует понимать, что не только продукты питания и аграрная продукция идет через границу, отметил директор УКАБ. Блокируется и электроника, гуманитарные товары и продукция для ограниченного использования в военных целях, а это уже критические позиции, требующие первоочередного прохождения и не задерживающиеся на границе даже в пробках на подъездах к контрольно-пропускным пунктам.

"Открытым остается и вопрос о российском зерне: как так происходит, что на одних границах "крик и зрада", а через другие пути тихонько заезжает российское зерно?" - отметил он.

По мнению УКАБ, необходимо как можно быстрее урегулировать эти вопросы, поскольку с каждым митингом видно все большее и большее обострение конфликта. "Оба государства должны приложить как можно больше усилий для разрешения ситуации, чтобы не допустить эскалации на границе", - сказал Хоменко.

Что касается влияния блокада на рынок Украины, то, как отметил Хоменко, Украина полностью обеспечивает себя продовольствием, никаких ценовых скачков не будет даже при долгосрочной блокировке границы. "Да, по некоторым товарам широкого потребления были проблемы со сроками поставок, однако компании быстро сориентируются в прокладке альтернативных маршрутов", - добавил он.

Блокада корона

Напомним, польские перевозчики с начала ноября 2023 года по середину января 2024 года проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной. Кроме того, с 9 февраля границу блокируют польские фермеры .

Президент Владимир Зеленский 21 февраля провел селектор, на котором обсудили блокировку границы польскими фермерами, и обещал скорые решения.