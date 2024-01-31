Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Обмен пленными

Сегодня произошел большой и в общем 50-й обмен пленными между Украиной и РФ. Домой вернули 207 украинцев.

В частности, 95 бойцов ВСУ, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 бойцов ТРО и один полицейский.

Старшему из освобожденных из плена уже исполнился 61 год, а самому младшему скоро будет 21 год.

Среди освобожденных много защитников Мариуполя, находившихся на "Азовстале", острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлениях.

Атака на НПЗ в Санкт-Петербурге

Этой ночью россияне из "самой мощной" ПВО С-400 пытались сбить украинский беспилотник, атаковавший нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге. Однако сбитие не оказалось эффективным - дрон все равно упал на территории Невского НПЗ.

Как сообщил источник РБК-Украина, за этой операцией стоит ГУР МО.

Между тем, россияне также подтвердили падение беспилотника на территории завода и утверждают, что было повреждено несколько цистерн и автомобилей.

ЦРУ озвучило потери россиян в войне

По словам директора американского Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса, армия РФ с начала вторжения в Украину потеряла убитыми и ранеными около 315 тысяч военных.

Кроме того, украинские воины уничтожили две трети танковых запасов россиян.

Вердикт Международного суда ООН

Международный суд ООН объявил вердикт по делу Украины против России. Суд признал нарушения со стороны России определенных частей Конвенции о запрещении финансирования терроризма.

Украина

Нуланд в Киеве

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд прибыла в Киев. Это второй визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Подробнее об этом - в материале.

За Князева внесли залог

Источники РБК-Украина сообщили, что за бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева внесли залог. Накануне ВАКС снизил залог с 20 миллионов грн до 18 млн грн, а уже сегодня эту сумму внесли и Князев вышел из СИЗО.

Мобилизация

Во Львовской области сотрудники ТЦК и СП при патрулировании улиц будут использовать бодикамеры.

Записанные видео будут попадать в ТЦК на случай, если возникнет необходимость проанализировать произошедшее и объективно разбираться в конфликтных ситуациях.

Меморандум между Украиной и США

Украина и США подписали меморандум об усилении сотрудничества в сфере контроля над использованием международной помощи. Как обещают в Минобороны, все надзорные механизмы будут внедрены до конца апреля.

Тарифы

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал, что тариф на электроэнергию по окончании отопительного сезона не планируют поднимать. Также правительство не рассматривает повышение тарифа для населения на следующий отопительный сезон.

Курс

Доллар дешевеет второй день подряд. Нацбанк установил официальный курс на 1 февраля 2024 года на таком уровне: 37,5627 грн за 1 доллар (-0,3119 грн.).

Мир

ЕС

Лидеры пяти стран ЕС призвали вдвое увеличить помощь Украине. Об этом говорится в совместном письме представителей Германии, Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов.

Вето Орбана по 50 млрд пытаются обойти

Лидеры Европейского Союза на саммите, который состоится завтра, предложат проводить ежегодные дебаты относительно запланированного пакета помощи Украине в размере 50 млрд евро для того, чтобы преодолеть вето со стороны Венгрии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект выводов саммита.

Вопрос снарядов

Эстония и еще по крайней мере семь других стран, включая Польшу и Скандинавские страны, готовы выделить больше денег на достижение цели в 1 млн снарядов для Украины до марта 2024 года.

Bloomberg же пишет, что ЕС может предоставить Украине до марта не миллион обещанных, а всего 600 тысяч снарядов.

Между тем в Минобороны Латвии смотрят на ситуацию более позитивно, утверждая, что Украина должна получить миллион снарядов в марте или в течение следующих нескольких месяцев.

Еврокомиссия предлагает продлить "экономический безвиз"

Европейская комиссия официально предложила продлить приостановку импортных квот и пошлин для украинского экспорта еще на год. Но с включением "предохранителей" для европейских аграриев, чтобы подавить протесты во Франции и других странах-членах ЕС.

В частности, речь идет о механизме "экстренного торможения" в отношении мяса птицы, яиц и сахара - в случае превышения определенных объемов импорта будут действовать импортные тарифы.

Это предложение должны рассмотреть Европарламент и Совет ЕС.

Нидерланды

В Министерстве обороны Нидерландов выразили уверенность, что

смогут передать Украине истребители F-16 в текущем году. Но точного срока отправки нет.

Германия

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли:

24 бронетранспортера;

4 гусеничных вездехода Bandvagn 206;

ракеты для ПВО IRIS-T SLS;

1 мостоукладчик BIBER с запчастями;

3 танка для разминирования WISENT 1;

4 спецустройства на танки для разминирования;

свыше тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

система против морских мин;

система видеонаблюдения Satcom;

4 автомобиля для пограничной службы;

450 цепей противоскольжения;

194 тысячи индивидуальных сухпайков.

Также в правительстве Германии отметили, что новый пакет помощи содержит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41.

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