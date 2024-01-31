НБУ резко снизил официальный курс доллара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 1 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,5627 гривен за 1 доллар (-0,3119 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,7067 гривен за 1 евро (-0,3778 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 17 копеек до 37,56-37,58 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 38,25 грн/доллар.

Индекс Биг-Мака

Украинская гривна поднялась на одну ступеньку и заняла восьмое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном Индексе Биг-Мака за январь 2024 года.

Согласно данным издания The Economist, Биг-Мак стоит в Украине 110 гривен, в то время как в США - 5,69 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 48,4% по сравнению с фактическим обменным курсом 37,44 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 19,33 грн/доллар.