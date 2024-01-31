ua en ru
Ср, 31 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вертолеты, БТРы и ракеты: что в новом пакете помощи от Германии

Берлин, Среда 31 января 2024 14:08
UA EN RU
Вертолеты, БТРы и ракеты: что в новом пакете помощи от Германии Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.

В новый военный пакет вошли:

  • 24 бронетранспортера;
  • 4 гусеничных вездехода Bandvagn 206;
  • ракеты для системы ПВО IRIS-T SLS;
  • 1 мостоукладчик BIBER с запчастями;
  • 3 танка для разминирования WISENT 1;
  • 4 спецустройства на танки для разминирования;
  • более тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
  • система против морских мин;
  • система видеонаблюдения Satcom;
  • 4 автомобиля для пограничной службы;
  • 450 цепей противоскольжения;
  • 194 тысячи индивидуальных сухпайков.

Также в правительстве Германии отметили, что новый пакет помощи содержит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с запчастями. Но в Берлине добавляют, что из соображений безопасности правительство удерживается о деталях о транспортировке и сроках передачи этой техники.

Добавим, что на последнем заседании в формате "Рамштайн" министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине шести вертолетов Sea King.

Позиция Германии по Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Кроме того, в Германии заявили, что в 2024 году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощь Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Новые правила. Какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации: краткий пересказ
Новые правила. Какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации: краткий пересказ
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России