Вертолеты, БТРы и ракеты: что в новом пакете помощи от Германии
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Германии.
В новый военный пакет вошли:
- 24 бронетранспортера;
- 4 гусеничных вездехода Bandvagn 206;
- ракеты для системы ПВО IRIS-T SLS;
- 1 мостоукладчик BIBER с запчастями;
- 3 танка для разминирования WISENT 1;
- 4 спецустройства на танки для разминирования;
- более тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
- система против морских мин;
- система видеонаблюдения Satcom;
- 4 автомобиля для пограничной службы;
- 450 цепей противоскольжения;
- 194 тысячи индивидуальных сухпайков.
Также в правительстве Германии отметили, что новый пакет помощи содержит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с запчастями. Но в Берлине добавляют, что из соображений безопасности правительство удерживается о деталях о транспортировке и сроках передачи этой техники.
Добавим, что на последнем заседании в формате "Рамштайн" министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине шести вертолетов Sea King.
Позиция Германии по Украине
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
Кроме того, в Германии заявили, что в 2024 году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.
Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции.
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