Глава ЦРУ назвал цифру потерь российской армии в Украине

Российская армия с начала вторжения в Украину потеряла убитыми и ранеными около 315 тысяч человек. Уничтожено две трети танковых запасов Москвы.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его статью для журнала Foreign Relations .

Бернс отметил, что путинская война уже стала провалом для России на многих уровнях. "Его первоначальная цель - захватить Киев и подчинить Украину - оказалась глупой и иллюзорной. Его армия понесла огромный урон. По меньшей мере 315 тысяч российских солдат были убиты или ранены, две трети довоенных танковых запасов России были уничтожены, а хваленая десятилетняя программа военной модернизации Путина была сведена на нет", - сказал он.

При этом Бернс считает, что Путин восстанавливает оборонное производство России - с помощью важнейших компонентов из Китая, а также вооружений и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи - и продолжает делать ставку на то, что время на его стороне, что он сможет раздавить Украину и измотать ее западных сторонников.

Оценки потерь российской армии

В декабре 2023 года британская разведка сообщала, что средний диапазон оценок потерь российской армии с начала вторжения в Украину составляет 320 тысяч человек убитыми и ранеными. Однако точной цифры не знают даже в Москве.

Как сообщало The Guardian в ноябре 2023 года, по данным западных чиновников, потери России в войне против Украины составляют от 300 до 400 тысяч убитыми и ранеными, а в самых ожесточенных боях под Авдеевкой она теряет от 500 до 1000 человек в день.

По данным Генштаба ВСУ, потери России в войне против Украины за последние сутки составили 1090 человек, общее количество потерь с начала вторжения на 31 января составило 385 230 человек.