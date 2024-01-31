За экс-судью Верховного суда Князева внесли залог, - источник

За бывшего главу Верховного суда Всеволоде Князеве внесли залог. Накануне ее снизили до 18 млн гривен, теперь он может выйти из СИЗО.

Как сообщил источник, на счет Высшего антикоррупционного суда внесли 18,16 млн грн залога, определенного судье Князеву как альтернатива выходу из-под стражи.

Пока он еще находится в следственном изоляторе, но сегодня выйдет СИЗО под обязанности. В частности, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, не покидать Киев и т.д.

Дело Князева

Напомним, что бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев стал самым высокопоставленным задержанным судьей в истории Украины. Его подозревают в получении взятки на сумму 2,7 млн долларов.

Князева отправили под стражу в мае 2023 года. И за это время его залог уменьшался в 7 раз. В последний раз - 30 января, когда суд постановил уменьшить размер залога с 20 млн гривен до 18,168 млн гривен.

Подробно о деле Князева можете читайте в материале РБК-Украина.

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