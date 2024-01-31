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За экс-судью Верховного суда Князева внесли залог, - источник

Среда 31 января 2024 12:12
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За экс-судью Верховного суда Князева внесли залог, - источник Фото: Всеволод Князев (pravo.ua)
Автор: Мария Кучерявец

За бывшего главу Верховного суда Всеволоде Князеве внесли залог. Накануне ее снизили до 18 млн гривен, теперь он может выйти из СИЗО.

Об этом РБК-Украина сообщил источник.

Как сообщил источник, на счет Высшего антикоррупционного суда внесли 18,16 млн грн залога, определенного судье Князеву как альтернатива выходу из-под стражи.

Пока он еще находится в следственном изоляторе, но сегодня выйдет СИЗО под обязанности. В частности, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, не покидать Киев и т.д.

Дело Князева

Напомним, что бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев стал самым высокопоставленным задержанным судьей в истории Украины. Его подозревают в получении взятки на сумму 2,7 млн долларов.

Князева отправили под стражу в мае 2023 года. И за это время его залог уменьшался в 7 раз. В последний раз - 30 января, когда суд постановил уменьшить размер залога с 20 млн гривен до 18,168 млн гривен.

Подробно о деле Князева можете читайте в материале РБК-Украина.

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