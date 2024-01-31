Украина и Соединенные Штаты Америки усиливают сотрудничество в сфере контроля над использованием международной помощи, предоставленной ВСУ. Сегодня, 31 января, страны подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщается, сегодня министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с генеральным инспектором Минобороны США Робертом Сторчем в Киеве.

Во время встречи Умеров проинформировал американскую сторону об продолжающихся в украинском Минобороны институциональных трансформациях. В частности, о внедрении действенной системы надзора, менеджмента рисков, соответствия, предотвращении коррупции в сфере закупок, а также о внедрении инструментов демократического контроля в сфере обороны.

"До конца апреля у нас будет стопроцентная уверенность, что все надзорные механизмы будут внедрены, и система будет работать", - отметил министр.

Фото: Украина и США подписали меморандум об усилении контроля над международной помощью (t.me/ministry_of_defense_ua)

Умеров также подчеркнул, что усиление контроля и прозрачности в использовании помощи, предоставляемой Украине партнерами, является одним из приоритетов в работе ведомства.

В рамках встречи Главная инспекция Министерства обороны Украины и Офис генерального инспектора Министерства обороны США подписали Меморандум о взаимопонимании. Цель документа - усиление сотрудничества в сфере контроля за использованием международной помощи.

Среди прочего Меморандум предусматривает:

обмен актуальной информацией для выявления, подтверждения и предотвращения мошенничества или коррупции, влияющей или касающейся помощи, предоставляемой США;

проведение совместных мероприятий по выявлению, подтверждению и предотвращению мошенничества и коррупции;

создание механизма взаимной передачи запросов, касающихся расследований и мер в пределах полномочий и юрисдикции сторон;

проведение периодических встреч для определения приоритетных направлений сотрудничества для достижения общих целей.

Американские инспекторы в Киеве

Напомним, 29 января в Киев прибыли генеральные инспекторы из Минобороны, Госдепартамента и агентства по международному развитию США. Они приехали для проверки оказанной Украине американской помощи.