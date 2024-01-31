Во Львове и области работников ТЦК "вооружат" бодикамерами

Работники ТЦК и СП во Львове и области будут использовать бодикамеры. Видеофиксация поможет лучше розобраться в случае конфликтной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП .

"Теперь военнослужащие Вооруженных Сил Украины, перед которыми стоит задача Генерального штаба относительно мобилизации населения Львовской области во время ежедневных патрулирований и осуществления мер оповещения граждан, будут использовать бодикамеры", - говорится в сообщении.

Во Львовском областном ТЦК и СП предупредили, что во время патрулирований видео, записанные с бодикамер, будут попадать в территориальный центр комплектования на случай, если возникнет необходимость проанализировать произошедшее и объективно разбираться в конфликтных ситуациях.

Скандалы с участием работников ТЦК во Львове и области

Ранее сообщалось, что во Львове и области работников ТЦК и СП обязали проверять документы у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, то есть военнообязанных. Такой приказ обнародовал руководитель аппарата Львовской ОВА.

Добавим, что во Львове возник скандал 10 ноября 2023 года, когда работники ТЦК затолкали мужчину в авто, из-за чего в "военкомате" назначили проверку.

А 12 декабря 2023 года в сети появились видео, на котором мужчина в военной форме угрожал священнику за якобы неявку в ТЦК. Инцидент произошел в Стрыйском районе Львовской области. На скандал отреагировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он призвал Львовский областной военкомат провести проверку и подчеркнул, что мобилизация не должна проходить с унижением чести и достоинства человека. В ТЦК позже действительно инициировали соответствующую проверку.