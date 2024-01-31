Дрон ГУР атаковал нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге, - источник

Этой ночью украинский дрон упал на территории Невского НПЗ в российском Санкт-Петербурге. За этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.

Как пояснил собеседник, россияне пытались сбить украинский БПЛА из комплекса С-400 - это самая мощная система ПВО, находящаяся в арсенале врага. Однако ущерб не оказался эффективным - дрон все равно упал на территории Невского НПЗ.

"Показательно именно то, что для поражения наших дронов они использовали именно С-400. Очень интересно, как работает это российское ПВО, поскольку после якобы сбития дрона он все равно упал на территорию нашей цели", - пояснил источник.

По информации издания, за операцией стоит ГУР МО.

Предыстория

Напомним, сегодня ряд российских Telegram-каналов написали о падении дрона на территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге.

Предварительно взрыв на НПЗ услышали около 04:00. Россияне утверждают, что хотя дрон и "удалось сбить", от его падения все же были повреждены несколько цистерн и автомобилей.

Также на территории завода произошел пожар, который якобы "быстро потушили". Пострадавших, традиционно, по данным росмедиа, "нет".

Также известно, что во время атаки БПЛА в местном аэропорту Пулково был введен план "Ковер".

Другие атаки на НПЗ России

Добавим, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Перед этим источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего был мощный пожар.

Также мы писали, что дроны СБУ метко отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

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