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Поднимут ли тарифы на свет после зимы: что говорят в Минэнерго

Вторник 30 января 2024 20:15
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Поднимут ли тарифы на свет после зимы: что говорят в Минэнерго Иллюстративное фото: коммунальные платежки (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В настоящее время правительство не обсуждает вопрос того, поднимать ли в Украине тарифы. Чиновники планируют дождаться конца отопительного сезона.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила замминистра энергетики Светлана Гринчук в эфире национального телемарафона.

"Пока разговор даже не ведется. После того, как завершится отопительный сезон и мы сможем сделать анализ того, как он прошел и что нужно сделать, чтобы подготовиться к следующему, только тогда мы будем рассчитывать", - заявила она.

По ее словам, правительство будет ориентироваться и на экономическую ситуацию в Украине. По ее мнению, сейчас нужно поддерживать украинцев, особенно уязвимые категории населения.

Напомним, сегодня премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров не планирует повышать коммунальные тарифы для населения до конца этой зимы. В частности, будут сохранены тарифы на свет.

Тарифы на коммуналку

Напомним, по данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за 2023 год выросли на 12,8%. Причиной стало повышение цен на электроэнергию с 1 июня почти на 70%.

В Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.

В то же время, украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандума) допускают постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения.

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Минэнерго Коммунальные платежи
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