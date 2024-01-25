Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Ил-76

СБУ в комментарии РБК-Украина сообщила, что открыла уголовное производство по факту падения российского самолета ИЛ-76 в Белгородской области РФ.

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец говорит, что пока нет никаких признаков того, что в Ил-76 могло быть большое количество людей, как утверждает Минобороны РФ.

При этом украинская разведка не исключает, что Россия могла использовать украинских военнопленных в качестве живого щита для транспортировки БК и вооружения. Там добавляют, что на борту Ил-76 должны были быть российские чиновники, однако ФСБ в последний момент запретила им лететь.

В российском Туапсе горела нефтебаза

Ночью в городе Туапсе Краснодарского края РФ горел нефтеперерабатывающий завод. Как сообщили РБК-Украина источники, НПЗ был атакован беспилотниками СБУ. Повреждения получила установка первичной обработки нефтепродуктов, в частности вакуумная и атмосферная колонны.

Залужный созвонился с начальником Генштаба Польши

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор начальником генштаба Польши Веславом Кукулой и рассказал о ситуации на фронте, рисках безопасности и возможном взаимодействии в контексте украинско-польского сотрудничества. Также главком отметил усиление способностей украинской системы ПВО.

Суд ООН примет решение по иску Украины против России

Международный суд ООН определил дату вынесения решения по иску Украины против РФ по делу о нарушении конвенций о запрещении финансирования терроризма и преодолении форм расовой дискриминации. Это произойдет 31 января.

Украина

Газ

Источники РБК-Украина в правительстве прокомментировали заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о якобы "готовности Украины продлить контракт на транзит российского газа". Там заявили, что в настоящее время вопрос транзита российского газа через Украину после 2024 года не рассматривается.

Но поскольку цель Украины стать частью европейской газовой сети, компании стран ЕС сами могут заказать транзитные мощности украинской ГТС, добавляет источник.

Глава МИД Литвы в Киеве

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сегодня прибыл с официальным визитом в Киев. Он встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, секретарем СНБО Алексеем Даниловым и другими официальными лицами.

НБУ

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15% и может вернуться к снижению со второй половины 2024 года.

Курс доллара

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает расти. По состоянию на утро 25 января средний курс продажи доллара вырос на 10 коп. до 38,30 грн.

Кибератака на "Нефтегаз", сбои в "Укрпочте" и системе "Шлях"

В "Нефтегазе" и ООО "Газсети" зафиксировали масштабную кибератаку на один из дата-центров. В настоящее время их вебсайты и колл-центр не работают.

В то же время в "Укрпочте" сообщили о значительном техническом сбое.

А в "Укртрансбезопасности" в свою очередь заявили об отсутствии доступа к системе "Шлях" и официальному сайту компании из-за технического сбоя работы дата центра.

Спорт

Андрей Шевченко официально стал новым президентом Украинской ассоциации футбола. "За" соответствующее решение проголосовали 93 делегата УАФ. Он заменит на этом посту Андрея Павелко, который находится в СИЗО по обвинению в хищении средств.

Подготовка визита Орбана

Украина работает над подготовкой визита венгерского премьера Виктора Орбана. Об этом журналистам рассказала вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина. Последний раз Орбан был в Украине в 2010 году.

ВСУ

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора и Минобороны вернули в государственный бюджет почти 1,5 млрд гривен, которые пытались украсть на закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Мир

ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Ситуация в отношении детей Украины", в которой призвала страны ЕС разработать эффективный юридический механизм для возвращения депортированных в Россию украинских детей.

А также призывает страны-члены Совета Европы к всесторонней поддержке Украины в помощи украинским детям: финансовой, политической, гуманитарной.

ЕС

В Брюсселе прошла учредительная встреча по скринингу украинского законодательства на соответствие с законодательством ЕС, где присутствовала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, в рамках подготовки к началу непосредственных предвступительных переговоров, Украина сформирует дорожные карты в сферах верховенства права, свободы движения лиц (юстиция, свобода, безопасность) и реформы государственного управления.

Венгрия

По информации Bloomberg, Венгрия передумала блокировать создание военного фонда ЕС на 5 млрд. евро для Украины. До этого министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен поделилась, что Орбан может снять вето с предоставления Украине помощи на 50 млрд евро. По ее словам, в ЕС уже получили "положительный сигнал" по этому вопросу.

Швеция

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон все же согласился встретиться с венгерским коллегой Виктором Орбаном, чтобы обсудить заявку Швеции на вступление в НАТО и другие двусторонние вопросы. Но добавил, что эта встреча не обязательно должна проходить в Будапеште, как того хочет Орбан.

Непал

Непал раскритиковал Россию за использование своих граждан в войне против Украины. Предварительно известно, что россияне завербовали 200 непальцев. Непал требует от российской стороны выплат компенсаций за погибших наемников.